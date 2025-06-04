В ближайшие дни в столице ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС.

В Киеве с 5 июня будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28º.

"Для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для тяжеловесного автотранспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Видео дня

Транспорт Киева - последние новости

Как писал УНИАН, 16 мая стало известно, что из-за нехватки финансирования строительство двух новых станций "Мостицкая" и "Варшавская" может не завершиться в 2027 году, как это предусмотрено договором.

Ранее сообщалось, что в столице определят специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов. По словам Уполномоченного Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леси Петровской, ситуация с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов создает угрозу - в частности, для маломобильных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: