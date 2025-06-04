Лайнер отправили на запасной аэродром аж в 370 км от изначального пункта назначения.

В Германии пассажирскому самолету запретили посадку в аэропорту из-за опоздания на 10 секунд. Об этом пишет BILD.

По данным издания, самолет авиакомпании Condor с более чем 220 пассажирами прилетел в Мюнхен из испанского курорта Пальма-де-Майорка. Согласно действующим ограничениям на ночные посадки в этом аэропорту, лайнер должен был приземлиться не позднее 00:30 часов.

По словам фотографа BILD Даниэля Шарингера, который находился на борту, самолет уже заходил на посадку с выпущенными шасси, когда воздушное судно внезапно развернули.

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"Мы вынуждены прервать посадку — из-за 10 секунд опоздания на нас больше не распространяется разрешение на ночную посадку", — неожиданно сообщил пилот.

Самолет перенаправили в маленький аэропорт Хан, недалеко от Франкфурта – в 370 км от Мюнхена. Оттуда пассажиров почти два часа везли на автобусах в сам Франкфурт, откуда они уже другим самолетом полетели в Мюнхен.

"Из-за этих десяти секунд я потратил на поездку 12 часов. Бюрократия победила здравый смысл", — возмутился фотограф BILD.

В министерстве транспорта Баварии пояснили, что рейс из Испании получил отдельное разрешение на посадку после полуночи, но запрос на продление этого разрешения, полученный уже после вылета, не мог быть удовлетворен.

Другие воздушные инциденты в Германии

Как писал УНИАН, самолет немецкой авиакомпании Lufthansa на время оказался без управления в воздухе, когда один из пилотов покинул кабину, а второй потерял сознание. В итоге лайнер Airbus A321 около 10 минут летел без какого-либо управления и контроля со стороны экипажа.

Также мы недавно рассказывали, что в Германии спортивный самолет врезался в террасу жилого дома. Погибли два человека, включая 71-летнюю пилотессу.

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