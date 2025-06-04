Брюссель хочет создать основу для возвращения украинцев в Украину и восстановления их домов, как только этому будет способствовать ситуация с безопасностью в Украине.

Временную защиту для украинцев, которые находятся в странах-членах Европейского Союза, необходимо продлить еще на один год - до 4 марта 2027 года. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия.

В частности, Еврокомиссия определяет общий европейский путь для будущего украинских беженцев в ЕС. Это должно обеспечить стабильность и продолжение защиты, одновременно создать условия для ухода от временной защиты после появления необходимых условий.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с 2022 года для украинцев, которые бежали от агрессивной войны России против Украины, в ЕС создали защиту и продолжают придерживаться этой политики.

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"И вместе с Украиной мы создаем основу, чтобы люди могли вернуться и отстроить их дома, как только это будет безопасно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время, поскольку Россия продолжает осуществлять незаконные атаки, и ситуация в Украине остается неустойчивой, Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для людей, которые спасаются от агрессивной войны России против Украины на еще один год - до 4 марта 2027 года.

Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, его должен одобрить Совет Европейского союза, который состоит из 27 профильных министров - по одному от каждой страны-члена.

Правовой статус украинцев в Европе

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе рассматривают варианты будущего правового статуса тех украинцев, которые выехали за границу из-за начала российско-украинской войны и осели в странах ЕС.

Статус украинцев определяется принятой в марте 2022 года ЕС Директивой о временной защите. Она изначально рассматривалась как временное решение для немедленного предоставления коллективной защиты людям, спасающимся от войны. Этот срок должен был истекать в марте 2026 года. При этом, за закрытыми дверями набирают обороты разговоры о "стратегии выхода" из этой ситуации.

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