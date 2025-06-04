Значительная часть вражеских самолетов уничтожена окончательно, а отдельные пораженные самолеты требуют многолетнего ремонта.

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ. По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Как сообщил пресс-центр СБУ, значительная часть из этих самолетов уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами. В частности, на кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

В СБУ напомнили, что общие потери авиации противника в результате этой операции составляют 41 единицу.

Видео дня

"Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора. В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть", - говорится в сообщении.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению стратегической авиации в тылу РФ. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по ее результатам, превышает 7 миллиардов долларов США.

Сегодня, 4 июня, источники УНИАН предоставили видео того, как начиналась операция "Паутина". На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

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