Известная своими пляжами и вечеринками, Ибица является одним из ведущих мест отдыха в Европе. Но теперь у нее появился конкурент, где можно провести летний отпуск не за все деньги мира.

Испанский Балеарский остров ежегодно принимает более 3 млн туристов. Такой ажиотаж вызвал бешеный рост цен на все.

Однако, как пишет Dailymail, согласно исследованию Airbnb, прибрежный город в Черногории - идеальное место, чтобы насладиться роскошью, как на Ибице, за меньшие деньги.

Представитель компании говорит: "Туристы все чаще ищут яркие, веселые места, которые предлагают такое же богемное очарование и бурную ночную жизнь, как Ибица, но без высокой цены".

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Живописный прибрежный город с очарованием Монако и Ибицы, Тиват предлагает роскошь за меньшие деньги.

Когда-то порт Тивата был военно-морской базой, но теперь преобразован в одно из самых блестящих мест в Европе в рамках огромного проекта развития. И теперь это место под названием Порто Монтенегро, является туристическим центром с шикарными ресторанами, барами и множеством суперяхт.

Один из рецензентов на Tripadvisor описывает порт как "Маленькое Монако".

Вдали от пристани для яхт туристы могут исследовать Музей морского наследия города, чтобы узнать больше о прибрежной истории этого района.

Что касается пляжей, то Пласа Понта - один из лучших в Тивате.

К тому же Котор, приморский город с красивой бухтой, находится всего в 30 минутах езды от Тивата. А Пераст, великолепный исторический город, который сравнивают с Венецией из-за его архитектуры, находится примерно в 45 минутах езды на машине.

И поездка в Тиват не опустошит ваш кошелек. Местное пиво стоит около 2,50 евро, а капучино также обойдется менее чем в 3,56 евро.

Если вы планируете летний отпуск в Тивате, то учтите, что температура может подниматься до 30 градусов в июле и августе, а с апреля по октябрь обычно солнечно.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что названа самая маленькая столица Европы, в которой нет даже аэропорта. Лежащая между горами и имеющая один из крупнейших в Европе термальных курортов, эта столица на самом деле очень небольшая - в 121 раз меньше Лондона.

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