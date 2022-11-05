Он уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в обороне Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны для противодействия российской агрессии в украинской акватории.

В своем видеообращении 5 ноября глава государства поделился, что в рамках фандрейзинговой платформы United24 собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более чем сотни стран.

"Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в частности очень эффективна Armtrac, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах", – рассказал украинский лидер.

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Он уверен, что друзья Украины поддержат новый сбор.

"Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает - все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", – сказал Зеленский.

Что такое платформа UNITED24

5 мая Зеленский основал благотворительный проект UNITED24. Платформу создали для сбора средств на поддержку Украины. Его первым амбассадором стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

К этому списку уже присоединились: известная американская музыкальная группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Марк Хэмилл, Барбара Стрейзанд, а также украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) и американский астронавт Скотт Келли.

В октябре амбассадором стал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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