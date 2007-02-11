Священник использовал топор во время проповеди

В духовный капитул епархии финского города Куопио поступила жалоба на священника Маркку Суоконаутио, прочитавшего одну из проповедей с топором в руках, сообщает РИА Новостисо ссылкой на финское информационное агентство СТТ.

По сообщению церковной пресс-службы, теперь предстоит выяснить, соответствует ли религиозным нормам то, что священник принес топор в церковь и использовал его во время проповеди.

Топор пастору понадобился для иллюстрации легенды о подвигах святого Хенрика, проповедовавшего в 12-м веке христианство в Финляндии и зарубленного крестьянином Лалли, задумавшим его ограбить, сообщает агентство.

Проповедь с топором стала не единственной причиной жалобы на священника. В письме, направленном в капитул, Суоконаутио обвиняется в заявлениях о том, что господствующая в Финляндии евангелическо-лютеранская церковь должна одобрить однополые браки и венчать гомосексуальные пары.

Священник отнесся к обвинениям спокойно.

"У меня есть право на собственное мнение. Я верю, что духовный капитул примет разумное и реалистичное решение и что его члены живут в наше время, а не в средние века", - прокомментировал Суоконаутио ситуацию.