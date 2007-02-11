В Туркмении выбирают нового президента

Первые альтернативные выборы Президента Туркмении объявлены состоявшимися - преодолен 50-процентный порог явки избирателей.

Как передает ИТАР-ТАСС , об этом сообщил председатель ЦИК Мурад КАРРЫЕВ. На 12.00 местного времени (09.00 по киевскому) проголосовало 66,38% избирателей.

В 8 утра по местному времени открылись все 1625 избирательных участков по выборам главы государства. Избирательным правом обладают в стране более 2,6 млн. граждан.

Это первые в истории Туркмении альтернативные выборы главы государства. Баллотируются 6 кандидатов: Нурыев ИШАНГУЛИ - замминистра нефти и газа, Гараджаев ОРАЗМУРАД - мэр города Абадан, Помманов АШИРНИЯЗ - мэр города Туркменбаши, Аманнияз АТАДЖИКОВ - первый замглавы Дашогузской области, Гурбанов МУХАММЕТНАЗАР - глава райадминистрации Гарабекаул и Бердымухаммедов ГУРБАНГУЛЫ - врио президента Туркменистана.

Голосование завершится в 18.00 (15.00 по киевскому).