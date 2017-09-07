Принц пошел в школу: Кейт Миддлтон не смогла проводить в первый класс сына Джорджа из-за токсикоза (фото, видео)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ожидающая появления третьего ребенка, из-за плохого самочувствия не смогла привести в школу своего старшего сына - принца Джорджа, у которого в четверг - первый школьный день.

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Четырехлетнего принца Джорджа в школу проводил его отец - принц Уильям. Принц Джордж будет учиться в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тыс. фунтов стерлингов в год (около 23,5 тыс. долларов).

4 сентября стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.

О грядущем пополнении было решено объявить, не дожидаясь 12-недельного срока, из-за раннего токсикоза герцогини, который наблюдался у нее и во время двух предыдущих беременностей.

Герцогиня Кембриджская из-за плохого самочувствия была вынуждена отменить свое участие в запланированных мероприятиях в Лондоне.Как сообщили в Кенсингтонском дворце, герцогиня Кембриджская по-прежнему чувствует себя не очень хорошо, пишет Русская служба BBC.

"К сожалению, герцогиня Кембриджская чувствует себя нехорошо, и она не сможет сопровождать принца Джорджа в школу. Герцог Кембриджский, как и планировалось, приведет сегодня утром принца Джорджа в школу", - говорится в заявлении Дворца.