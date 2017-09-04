Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

13:04, 04 сентября 2017
Мир
359

Как и во время двух предыдущих беременностей герцогиня Кембриджская чувствует себя не слишком хорошо и сейчас страдает от токсикоза.

REUTERS

В королевской семье ожидается пополнение. Кенсингтонский дворец в Twitter сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями.

Читайте такжеЕлизавета II передаст корону Великобритании принцу Чарльзу через 4 года - СМИ

Как и во время двух предыдущих беременностей герцогиня Кембриджская чувствует себя не слишком хорошо и сейчас страдает от токсикоза, отмечается в сообщении.

Из-за состояния здоровья супруга принца Уильяма не сможет нанести свой запланированный визит в Hornsey Road Children's Centre в Лондоне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #королевская семья Великобритании#Уильяи и Кейт Миддлтон ждут ребенка