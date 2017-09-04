Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

В королевской семье ожидается пополнение. Кенсингтонский дворец в Twitter сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями.

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Как и во время двух предыдущих беременностей герцогиня Кембриджская чувствует себя не слишком хорошо и сейчас страдает от токсикоза, отмечается в сообщении.

Из-за состояния здоровья супруга принца Уильяма не сможет нанести свой запланированный визит в Hornsey Road Children's Centre в Лондоне.