Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка
13:04, 04 сентября 2017Мир
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Как и во время двух предыдущих беременностей герцогиня Кембриджская чувствует себя не слишком хорошо и сейчас страдает от токсикоза.
REUTERS
В королевской семье ожидается пополнение. Кенсингтонский дворец в Twitter сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями.
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Как и во время двух предыдущих беременностей герцогиня Кембриджская чувствует себя не слишком хорошо и сейчас страдает от токсикоза, отмечается в сообщении.
Из-за состояния здоровья супруга принца Уильяма не сможет нанести свой запланированный визит в Hornsey Road Children's Centre в Лондоне.
The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017
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