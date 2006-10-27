Чуда не произошло: ВТО нужен итоговый, а не предварительный отчет Украины

Всемирная торговая организация рассмотрит окончательный, а не предварительный отчет Украины о вступлении в организацию.

Об этом шла речь на неформальном заседании Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО. Переговоры проходили сегодня, 27 октября, в штаб-квартире ВТО в Женеве.

«Чуда не произошло. Для ВТО важен результат, а не процесс принятия тех или иных законодательных актов и наши внутренние проблемы. Поэтому предварительный отчет, с которым ехала на переговоры украинская делегация, не вызвал интереса в Женеве», - так оценила прошедшие сегодня переговоры член украинской делегации, народный депутат, секретарь комитета по экономической политике Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Тем не менее, отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, представители стран членов-участников ВТО еще раз подтвердили готовность принять Украину в свои ряды в 2006 году.

«Но не за красивые глаза, а только с учетом выполнения всех взятых на себя обязательств. Нам дали еще один шанс принять окончательное, прежде всего, экономическое решение», - сказала депутат. По ее словам, «у парламента есть неделя-две на то, чтобы рассмотреть и принять пакет из 20 необходимых законодательных актов. После этого 2-3 недели в ВТО будут изучать поданные нами документы и только потом примут от Украины окончательный отчет о проделанной работе».

Как сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «мы договорились, что наша следующая рабочая встреча в Женеве состоится в середине декабря». Она выразила надежду, что «у нашего парламента и Кабинета Министров хватит политической воли, и мы сможем присоединиться к 149 странам, входящим в ВТО».