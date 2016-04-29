Лавров пригрозил "военно-техническими мерами" в случае вступления Швеции в НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, передает "Украинская правда".

"Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появятся мысли, что шведы решат на нас нападать. Это я могу сразу сказать", - отметил он.

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"Но поскольку шведская военная инфраструктура в той ситуации будет уже подчиняться верховному главнокомандованию НАТО, то, конечно, мы на наших северных рубежах будем вынуждены принять необходимые военно-технические меры, исходя из того, что по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает Россию угрозой и хочет ее всячески сдерживать", - заявил Лавров.

При этом российский министр не стал конкретизировать шаги, которые может предпринять Россия, заявив, что это дело военных – Министерства обороны и Генерального штаба России.

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"Одно дело, когда у тебя на севере среди твоих соседей нейтральные государства, другое дело, когда они члены НАТО, который, еще раз повторю, мы рассматриваем как реальность, но в последний период однозначно провозглашает своей целью сдерживание России, называя ее главной угрозой", - сказал Лавров.