Спикера Госдумы России в парламенте Румынии встретили протестом украинские депутаты (фото)

Перед началом его речи у трибуны в румынском парламенте группа украинских депутатов развернула плакат с надписью "2008-й - Грузия. 2014-й - Украина. Кто следующий? Путин, остановись!", передает украинская редакция "Немецкой волны". Увидев транспарант, Сергей Нарышкин обратился к председателю румынского парламента с вопросом "Что это за цирк такой?", и предложил участникам протеста занять места в зале.

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К нему не прислушивались, но Сергей Нарышкин продолжил свое выступление, сказав, что протест ему не мешает.

Московский гость прибыл в Бухарест для получения полномочий председателя Генассамблеи парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Организацию со штаб-квартирой в Стамбуле основали в 1992 году. Она объединяет страны Черноморского бассейна - Турцию, Болгарию, Румынию, Грузию, Украину и Россию. Украинскую делегацию на мероприятии в Бухаресте возглавляет председатель постоянной делегации Верховной Рады Людмила Денисова.

Напомним, что спикер Госдумы РФ есть в санкционном списке Евросоюза в связи с аннексией Россией украинского Крыма весной 2014 года. Его визит в Румынию жестко критиковали местные СМИ. МИД Румынии, напротив, выступил в защиту его визита. Там пояснили, что санкционный запрет на въезд в страны ЕС не распространяется на участие в международных мероприятиях. Поэтому Румыния, говорят дипломаты, была "обязана" его впустить.