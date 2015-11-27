СМИ: Повстанцы нанесли артиллерийский удар по российской авиабазе в Сирии, есть погибшие (видео)

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, в результате обстрела среди российских военных есть раненые и погибшие. Также есть информация, что после артиллерийского удара с авиабазы не взлетал ни один российский самолет, передает Европейская правда.

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Кроме того, в сети опубликовано видео, на котором, вероятно, изображен обстрел российской авиабазы артиллерией повстанцев.

Группа "Харакат Ахрар аш-Шам Аль-Исламия" представляет собой коалицию нескольких исламистских и салафитских подразделений, которые объединились в одну бригаду, чтобы бороться против правительства Башара Аль-Асада.

Следует отметить, что лидер этой группы повстанцев погиб в результате удара российской авиации в провинции Хомс 14 октября 2015 года.