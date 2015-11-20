Россия сбросила в Сирии бомбы с надписями "За Париж" и "За наших" (видео)

Данная видеозапись опубликована на странице Минобороны России на YouTube.

"Летчики и техники с авиабазы Хмеймим отправили свое послание террористам срочной авиапочтой", - говорится в описании к видео.

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Напомним, ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные усилия в Сирии сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ.

"Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти, 525 автоцистерн. Прекращена поставка на «чёрный рынок» 60 тысяч тонн нефти в сутки, террористы недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно", - сказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.