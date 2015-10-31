Крушение самолета в Египте: борт был битым и имел множество технических отказов - источник

Business FM удалось пообщаться с бывшим сотрудником «Метроджет», который хорошо знает именно этот конкретный борт. Он согласился на публикацию деталей диалога на условиях анонимности:

«Этот конкретный борт был, что называется, битым. То есть, его на земле некоторое время назад ударили машиной или телескопическим трапом (проще говоря «рукавом»). Конечно, после этого его чинили, и были проверки на исправность. Но судя по данным его перемещений в пространстве, в последние минуты перед катастрофой, которые я просмотрел, пилоты буквально «боролись с самолетом» — слишком резкие хаотичные движения. Могли быть неисправны или повреждены внешние элементы управления. Этот конкретный борт вообще был очень проблемный. У него было множество технических отказов раньше».

В компании «Когалымавиа» заявили, что не видят основания считать причиной катастрофы человеческий фактор, командир экипажа имел 12 тысяч часов налета. Разбившийся самолет был выпущен 18 лет назад. И конкретно этот самолет — один из самых старых во флоте компании «Когалымавиа».

Читайте такжеБоевики ИГ взяли на себя ответственность за катастрофу российского лайнера в ЕгиптеИзвестно, что перед своим исчезновением самолет резко терял высоту, снижался со скоростью около 1,8 километра в минуту перед тем, как связь с ним была потеряна. Незадолго до исчезновения с радаров российский самолет запрашивал посадку в каирском международном аэропорту. Лайнер находился на высоте более 9000 метров, когда командир корабля связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку. После этого связь пропала. Воскресенье объявлено в России днем траура по погибшим в результате катастрофы.

Между тем, египетское отделение запрещенного в РФ «Исламского государства» взяло на себя ответственность за крушение российского самолета на Синайском полуострове.