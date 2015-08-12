В Германии девушка нашла в озере слиток золота
20:52, 12 августа 2015Курьёзы
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Во время купания в одном из озер Баварии девушка обнаружила золотой слиток стоимостью 16 тысяч евро. Сообщается, что если законный владелец слитка не будет найден, девушка сможет оставить находку себе.
Дно озера исследовали ныряльщики, но больше ничего не обнаружили / en.wikipedia.org
16-летняя девушка обнаружила золотой слиток стоимостью 16 тысяч евро во время купания в одном из озер Баварии, сообщают РИА Новости.
По сообщению полиции, золотой слиток весом в 0,5 килограмма лежал на дне озера Кенигзее на глубине всего двух метров.
Как сообщает издание, она сдала драгоценную находку местным властям, которые стараются установить ее происхождение.Ныряльщики из полиции провели дополнительные исследования дна озера, но не обнаружили никаких ценностей.
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Представитель правоохранительных органов заявил, что если законный владелец слитка не будет установлен, девушка сможет оставить находку себе.
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