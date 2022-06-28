Для России оккупированный полуостров "навсегда часть рф".

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть оккупированный полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны РФ.

Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Медведева, такие действия могут привести к Третьей мировой войне.

"Для нас Крым - часть России. И это - навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, - это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - подчеркнул российский политик.

В своем интервью Медведев также прокомментировал войну, которую РФ ведет против Украины. В который раз представители власти страны-агрессора заявляют, что Россия воюет с "нацистами", а не украинцами, и продолжают настаивать, что не бомбят жилые кварталы.

"Россия ведет борьбу не с украинским народом. Борьба идет с "омерзительными нацистами", экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули. Наши вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым зданиям", - сказал политик.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

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