Жданов оценил вероятность удара по Севастопольской бухте.

ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

По его словам, целесообразность удара по бухте, а также по Крымскому мосту, будет рассматривать Генштаб.

"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун" и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение - в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок. Кстати, в надводном положении они загружаются ракетами у открытых пирсов. Не заходят в грот. Потом эти ракеты убивают наших граждан. Поэтому я думаю, что при возможности будет рассмотрен вопрос и может быть мы нанесем удар. Пусть хотя бы уйдут на загрузку этих ракет в Новороссийск. Туда мы, к сожалению, не достаем, хотя, может быть, пока", - сказал Жданов.

На днях стало известно, что в северо-западной части Черного моря находится подводная лодка и четыре больших десантных корабля российских оккупантов.

Недавно советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что есть более "жирные цели", чем Крымский мост.