"Жизнь продолжается...": волонтеры выпустили благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО (фото)

Календарь назвали "Ветераны. Жизнь продолжается...", он рассказывает истории бойцов 95-ой, 93-й, 80-й, 53-й, 30-й, 25-й и 101-й бригад, а также батальона НГУ им. генерала Кульчицкого, 34-го батальона "Батькивщина" и подразделений "Правого сектора" - уже в гражданской жизни после службы.

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"Портрет каждого из героев календаря - это не просто история человека, пережившего войну. Это истории побед. Побед в боях, побед над обстоятельствами и побед над собой", - сообщают волонтеры на странице фонда "Повернись живим".

Средства от продажи календаря будут направлены на приобретение беспилотного аппарата с возможностью тепловизионного наблюдения для 40 отдельной артиллерийской бригады.

На страницах каленаря-2017 "Ветераны. Жизнь продолжается..." есть портреты некоторых героев календарей 2015-2016 гг. - "Киборги" и "Киборги. Год спустя" – в частности Евгений Турчак "Жора" (Союз ветеранов АТО) и Дмитрий Крикун "Амур" (Киборг-массаж) из 95-й ДШБ, но уже с историями их успеха в "мирной" территории.