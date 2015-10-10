Украина будет отмечать День защитника под лозунгом "Сила непокоренных" - Порошенко

Украинские воины, отстаивают независимость и суверенитет страны в войне с российским агрессором продемонстрировали именно силу непокоренных, заявил президент во время выступления на Всеукраинском форуме участников антитеррористической операции.

Читайте такжеВоенные готовятся к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров на Луганщине

«Именно под таким лозунгом - «Сила непокоренных» - за несколько дней наша страна впервые будет отмечать День защитника Украины. Этот праздник основан в нелегкие времена для чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеСостояние прекращения огня на Донбассе перешло в перемирие – Порошенко

Также в выступлении президент обратил внимание, что защита Отечества стал делом всех украинцев, поэтому День защитника Украины, который объявлен выходным днем, должен стать всенародным праздником как Рождество, Пасха или День независимости.

Читайте такжеВ "ДНР" назвали новую дату псевдовыборов

«14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно к нам привнесенный праздник российской армии - оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября», - отметил президент.