В подразделениях боевиков вспышка эпидемии ОРВИ, лекарств им не дают - представитель штаба АТО
Пресс-секретарь штаба АТО, майор Антон Миронович сообщил, что в подразделениях российско-террористических войск вспышка эпидемии острых респираторных вирусных заболеваний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
"В частности, в так называемом "танковом батальоне" виртуальной "ДНР" "Дизель" заболело больше половины личного состава", - сказал Миронович.
Он отметил, что главарь своих подчиненных не выпускает из помещений, а медикаментов там нет.
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"Есть информация, что наемники бунтуют, а некоторые пытаются самовольно покинуть эту бандгруппировку", - сообщил Миронович.
В то же время, по его словам, в подразделениях сил АТО случаев вспышки эпидемии не зафиксировано.
"Сейчас активно работают мобильные группы военных врачей, которые проводят профилактические мероприятия заболеваний практически на всех, даже самых опасных направлениях зоны антитеррористической операции", - сказал Миронович.
Кроме того, он сообщил, что личный состав обеспечен необходимой теплой одеждой, средствами обогрева и топливом для них, а также достаточным количеством пищи с высоким содержанием витаминов.