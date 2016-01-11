ФСБ начало зачистки среди неконтролируемых боевиков "ДНР" и "ЛНР" - Stratfor

К такому выводу пришли эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет издание Апостроф.

Согласно прогнозу Stratfor, когда в регионе установится относительное перемирие, Кремль возобновит давление на Киев с целью проведения на оккупированных территориях местных выборов. Впрочем, Украина сможет противостоять этому, если ее поддержат США.

Фактическое продление Минских соглашений на 2016 год является свидетельством того, что Украина и Россия готовы пойти на уступки друг другу. Первым, по мнению экспертов, навстречу оппоненту пошел официальный Киев. "РФ настаивала на продлении действия договоренностей, но Украина колебалась, оспаривала требование о проведении выборов на Донбассе, а также указывала на продолжающиеся на востоке страны нарушения режима прекращения огня. Тем не менее, незадолго до телефонных переговоров в нормандском формате канцлер Германии Ангела Меркель сделала личный звонок президенту Украины Петру Порошенко, после которого, он, вероятно, пошел на уступки. Кроме того, после общих переговоров президент Франции Франсуа Олланд отметил, что выборы на Донбассе остаются частью договоренностей", - отмечается в документе.

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Уступки со стороны России, полагают в Stratfor, заключаются в снижении интенсивности боевых действий на востоке Украины. Несмотря на то, что боевики "ДНР" и "ЛНР" продолжают нарушать режим прекращения огня, они обстреливают позиции сил АТО не до 50 раз в сутки, как это было ранее, а около 10-20 раз. "Причем все это происходит на фоне сообщений украинской разведки, что вдоль линии разграничения на Донбассе увеличилось перемещение агентов российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Они, судя по всему, проводят зачистку сепаратистов, которые считаются неконтролируемыми. Иногда было трудно сказать, за счет чего происходила эскалация на востоке Украины: по приказу Кремля, или главари боевиков действовали по собственной инициативе. Теперь же, когда ФСБ восстанавливает контроль над лидерами сепаратистов, служба будет гарантировать, что на Донбассе все будет происходить по команде Москвы", — уверены представители Stratfor.

Тем временем захват боевиками поселка Коминтерново недалеко от Мариуполя, а также последующие заявления украинских военных о том, что там находятся российские вооруженные силы, в Stratfor считают еще одним ходом Москвы по установлению контроля над незаконными вооруженными формированиями "ДНР" и "ЛНР". "Несмотря на то, что такие действия могут показаться проявлением агрессии, расположение российских военных сил вблизи к украинским также дает Москве больше прямого контроля над уровнем конфликта на востоке Украины", — подчеркнули аналитики из США.

Таким образом, в Stratfor прогнозируют, что, получив полный контроль над обстановкой на оккупированном Донбассе, ФСБ будет нагнетать или улучшать ситуацию в регионе в зависимости от хода переговоров. При этом Москва будет добиваться от Киева подвижек в плане проведения на востоке страны местных выборов.

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Вместе с тем, не будет стоять в стороне от этих процессов Вашингтон, уверены в Stratfor. По словам аналитиков, продлив существующие и введя ряд новых санкций в отношении РФ, США демонстрируют проукраинскую позицию и не горят желанием идти на уступки Москве. "Если Вашингтон поддержит Киев в его попытках приостановить выполнение своей части Минска-2 до полного выполнения Москвой своих обязательств, это придаст Украине смелости в противостоянии давлению со стороны европейских государств и России по этому вопросу. Получается, что, несмотря на то, что 2016 год начался с компромиссов, дальнейшее развитие взаимоотношений Украины с РФ, а также России с США является очень нестабильным", — подытожили в Stratfor.