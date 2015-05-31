Возле Трехизбенки идет бой

Об этом, как передает 5 канал, сообщил представитель штаба АТО области Руслан Ткачук. По его словам, недалеко от разрушенного моста в Трехизбенке бой длится с 11 часов утра. Боевики применяют стрелковое оружие и подствольные гранатометы.

Читайте такжеНочью силы АТО дважды вступали в боевые столкновения с боевикамиКроме того, после полудня наемники начали обстреливать окраины города Счастье. При этом боевики применяют 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в пресс-центре Государственной пограничной службы сообщили, что в субботу ночью в районе Трехизбенки пограничники обнаружили диверсионно-разведывательную группу боевиков.

В частности, с помощью тепловизора была обнаружена группа лиц с оружием в количестве шести человек, которые скрытно двигались в направлении Трехизбенки. С целью недопущения проникновения диверсантов пограничники совместно с военными Вооруженных сил открыли огонь из стрелкового оружия и АГС-17 по позициям вооруженных боевиков. В результате действий украинских бойцов противник был вынужден отступить за линию разграничения в направлении населенного пункта Красный Лиман.