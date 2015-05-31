В Счастье в результате обстрела ранен мирный житель

Об этом сообщил председатель Луганского военно-гражданской администрации Геннадий Москаль. Он уточнил, что осколочные ранения получил 66-летний мужчина.

Читайте такжеНочью силы АТО дважды вступали в боевые столкновения с боевиками«В субботу в течение дня боевики, закрепившиеся в селе Веселая Гора, продолжали обстреливать город Счастье в Новоайдарском районе из оружия разного вида. Во время одного из обстрелов минометная мина залетела в жилой массив и взорвалась на улице Энергетиков возле многоквартирного дома. Осколочные ранения получил местный житель, 66-летний мужчина, находившийся в это время во дворе. Раненый госпитализирован в больницу. Его раны нетяжелые, угрозы жизни нет», – сообщил Геннадий Москаль.

По его данным, обстрелы продолжались также в Станице Луганской, Крымском и на автодороге Бахмутка.