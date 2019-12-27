Украинский баскетболист Михайлюк помог своей команде победить в матче НБА (видео)

Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче против "Вашингтона".

Украинец Святослав Михайлюк набрал 12 очков за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтона".

Михайлюк провел на паркете 24 минуты, за которые реализовал четыре трехочковых броска из девяти. К 12 очкам украинец добавил 4 подбора и 4 передачи.

"Детройт" в итоге праздновал победу со счетом 132:102.

YouTube-канал Smart Highlights опубликовал видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист вышел на замену и стал одним из лучших в матче НБА.