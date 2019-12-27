Украинский баскетболист Михайлюк помог своей команде победить в матче НБА (видео)
10:05, 27 декабря 2019Другое
9 0
Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче против "Вашингтона".
Святослав Михайлюк набрал 12 очков / фото: nba.com
Украинец Святослав Михайлюк набрал 12 очков за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтона".
Михайлюк провел на паркете 24 минуты, за которые реализовал четыре трехочковых броска из девяти. К 12 очкам украинец добавил 4 подбора и 4 передачи.
"Детройт" в итоге праздновал победу со счетом 132:102.
YouTube-канал Smart Highlights опубликовал видео всех действий Михайлюка в матче.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист вышел на замену и стал одним из лучших в матче НБА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter