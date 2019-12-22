Украинский баскетболист вышел на замену и стал одним из лучших в матче НБА (видео)

Команда Алексея Леня при этом проиграла.

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень провел очередной результативный матч в рамках регулярного сезона НБА.

В матче с "Бруклин Нетс" Лень остался в запасе и появился на паркете со скамейки запасных. Украинец провел на площадке почти 26 минут, за которые успел оформить дабл-дабл - набрал 23 очка и совершил 14 подборов. Кроме того, в его активе 2 блок-шота.

Несмотря на классную игру украинского центрового, "Атланта" потерпела поражение со счетом 112:122. "Хоукс" остаются на 15-м месте в таблице Восточной конференции.

Видеообзор матча

В нынешнем сезоне Лень в среднем набирает 8,6 очка и делает 5,3 подбора за матч.

Как сообщал УНИАН, ранее Лень провел результативный матч против "Индианы".