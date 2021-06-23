По словам Александра Кудлая, за четыре месяца "на цепи" они поняли, что совершенно разные люди и у них нет будущего.

Александр Кудлай, который был скован цепью 123 дня со своей экс-возлюбленной Викторией, рассказал, что она после расставания уехала в оккупированный Донецк, а он готов к новым отношениям.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, за четыре месяца «на цепи» они поняли, что совершенно разные люди и у них нет будущего.

"У нас за эти четыре месяца улучшились отношения, мы очень много разговаривали. А вот когда достигли полную идиллию, то стали понимать, что совершенно разные. Мы по-разному смотрим на жизнь и мыслим. Вике не импонировали мои взгляды, а мне ее. Я ее любил и у нас должна была быть свадьба этим летом в Париже. Но после очередной ссоры мы пришли к тому, что друг другу не подходим, у нас нет будущего и никому из нас это не нужно", - отметил он.

По словам Александра, Вика после расставания уехала в оккупированный Донецк.

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"Вика сейчас в Донецке. У нее там все родственники, она будет заниматься ресницами. У нас остались хорошие, теплые отношения, мы не закончили все врагами", - рассказал парень.

Теперь он собирается продать цепь за три миллиона долларов на аукционе. И обещает два из них отдать на благотворительность, а один – разделить с Викой пополам.

На вопрос, готов ли к Александр к новым отношениям, он отметил, что готов.

"Думаю, что я готов, просто не ставил себе такую цель. Главное, что никакой фобии не развилось".

Напомним, 17 июня харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова сняли цепь, которой они заковали себе руки 14 февраля, чтобы испытать чувства.

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Автор: УНИАН