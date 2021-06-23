Провезти партию ценного сырья через границу нарушители хотели с помощью поддельного сертификата качества.

Сотрудники Департамента по борьбе с контрабандой и противодействия таможенным нарушениям Гостаможслужбы Украины предотвратили вывоз с таможенной территории страны 55 тонн ферросилиция, якобы казахстанского происхождения. Ферросилиций используют как легирующую добавку, с помощью которой выплавляют электротехнические, рессорно-пружинные, коррозионно- и жаростойкие стали.

Как сообщила пресс-служба Гостаможслужбы Украины, провезти партию ценного сырья через границу нарушители хотели с помощью поддельного сертификата качества. Об этом украинских таможенников предупредили сотрудники Посольства Республики Казахстан в Украине. Проверив полученную информацию, таможенники выяснили, что одно из украинских предприятий действительно предоставило 12 мая фальшивый сертификат для таможенного оформления ферросилиция, который якобы собирались отправить в Великобританию.

Одесская таможня, которая непосредственно занималась проверкой, составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 483 Таможенного кодекса – перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.

55 тонн ферросилиция таможенники изъяли и разместили на складе. Там эта партия будет храниться до решения суда по делу о нарушении таможенных правил.

Зампредседателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский назвал данный случай примером результативного информационного сотрудничества с зарубежными партнерами, которое является одним из эффективных инструментов противодействия контрабанде и незаконному перемещению товаров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь