Подведены итоги известного конкурса торговых марок в Украине «Фавориты Успеха - 2020», в котором за любимые бренды голосуют желающие потребители, эксперты из различных сфер деятельности и известные личности страны.

Среди большого количества торговых марок самых разных категорий победу как «Абсолютный Фаворит Успеха» шестой год подряд завоевала ТМ Śnieżka. Во всеукраинском рейтинге общественных предпочтений за звание лучших соревновались 48 марок в категории «Краска».

В течение календарного года, с 1 января по 31 декабря включительно, желающие потребители выбирают любимые и, по их мнению, лучшие бренды, представленные на украинском рынке во всех категориях товаров и услуг народного потребления. Интернет-голосование за понравившиеся торговые марки происходит ежеквартально, в соответствии во время каждого этапа опроса подсчитываются голоса и выводится средний балл. Учитывая квартальные оценки, рейтинговая комиссия осуществляет подсчет среднегодового балла респондентской группы «Потребители».

Также голосуют за торговые марки и известные успешные личности, которые являются «экспертами успеха» и своим авторитетом формируют вкусы и предпочтения общества. Третий состав жюри – это отраслевые эксперты в каждой номинации. Стоит отметить, что две последние группы жюри голосуют за категории брендов, которые им импонируют, только один раз – в конце года. Результаты ежегодного всеукраинского рейтинга общественных предпочтений заверяет маркетинговая исследовательская компания InMind, а Киевский международный институт социологии (КМИС) осуществляет тщательный аудит.

«Весь коллектив компании «Снежка-Украина» чрезвычайно обрадовался известию о получении очередной победы во всеукраинском конкурсе «Фавориты Успеха», особенно в период 2020 года. Ведь прошлый год для всех предприятий и коммерческих структур был временем сложных вызовов и поиска эффективных способов выполнения задач в нестандартных условиях распространения пандемии. «Снежка-Украина» в прошлом году сумела выстоять и продемонстрировала положительные результаты деятельности и динамичного развития на украинском рынке.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сотрудников нашей компании, которые ежедневно верят в успех нашего предприятия, докладывая свой профессионализм в его развитие, несмотря на нестандартные форматы труда. Также слова благодарности выражаю в адрес наших бизнес-партнеров, которые также ежедневно вносят весомую лепту в реализацию и популяризацию нашей продукции. И, конечно, большое спасибо за многолетнее доверие и выбор лакокрасочных материалов ТМ Śnieżka всем тем потребителям, которые для ремонта и отделки своих квартир и домов используют наши продукты. Предприятие и в дальнейшем ежедневно будет работать для усовершенствования продукции, чтобы украинский потребитель всегда был ею доволен», - говорит генеральный директор ООО «Снежка-Украина» Марек Павлусь.

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Автор: Григорий Бондарь