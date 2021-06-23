В Печерском суде г. Киева зарегистрированы 5 исков о защите чести, достоинства и деловой репутации со стороны директора ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Михаила Пасечника.

По данным РБК-Украина, все иски одинаковые по смыслу и поданы против адвоката юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, Фармацевтической компании "Дарница" и непосредственно РБК-Украина. Подача одинаковых исков, как пишет издание, обычно свидетельствует о желании истца манипулировать распределением дел.

По данным сайта "Судебная власть", Пасечник подал иски 1, 3, 7, 8 и 10 июня.

"Предмет спора" и "ответчики" исков одинаковы", - утверждает издание.

«Обычно одинаковые иски подаются в таком количестве для того, чтобы система автоматического распределения дел между судьями хотя бы один из этих исков распределила на судью, "удобной" истцу. Дополнительной иллюстрацией этого также является то, что все или какие-то из этих исков не уплачены или уплачены не в полном объеме судебным сбором», - приводит РБК-Украина слова адвоката Евгения Левицкого.

Левицкий также является ответчиком по искам Пасечника и считает, что они связаны с его профессиональной деятельностью.

"Из публичных источников мне известно, что с начала июня господин Пасечник подал в Печерский суд уже пять исков о защите чести и достоинства. Одним из ответчиков во всех исках указан я. Могу предположить, что это связано с моей адвокатской деятельностью в делах в Украине и в Англии в отношении действий менеджмента БХФЗ, которые мы квалифицируем как наносящие вреда БХФЗ и его акционерам", - заявил адвокат.

В свою очередь, РБК-Украина тоже направило запрос в Печерский суд о содержании исков. На момент публикации материала ответа издание пока не получило.

Вместе с тем, как говорится в публикации, подобные действия Пасечника является прямым нарушением Гражданского процессуального кодекса, в пункте 2 части 2 статьи 44 которого говорится: "в зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, которые противоречат задаче гражданского судопроизводства, в частности, подача нескольких исков к одному и тому же истца (истцов) по тем же предметом и на тех же самых основаниях, или подача нескольких исков с аналогичным предметом и на аналогичных основаниях, или совершения других действий, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями".

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Автор: Григорий Бондарь