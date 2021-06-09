Проект реализуется по лекалам современных западных высших учебных заведений.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» планирует уже в следующем году завершить строительство в Мариуполе своего собственного университета - «Метинвест Политехника».

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Мы хотим действительно буквально за 14 месяцев построить новый университет», - сказал Рыженков.

«Сейчас мы вплотную уже занялись проектом постройки этого здания. Те картинки визуализации, которые были, – это уже сейчас начинает воплощаться в проектных работах, а в ближайшее время мы начнем уже непосредственно стройку. Наша задача - чтобы это здание приняло первых студентов 1 сентября следующего года», - добавил он.

Читайте такжеВ Мариуполе пройдет фестиваль StartUp Гогольfest, "Метинвест" направил на проект 500 тысячПо словам гендиректора, при строительстве будет использоваться исключительно украинская сталь, произведенная на металлургических заводах Мариуполя.

«Мы хотим доказать еще и кроме того всей Украине, что строительство из стали – это самое эффективное строительство. Использоваться будет сталь производства металлургических заводов города Мариуполя», - подчеркнул он.

Также Рыженков отметил, что проект реализуется по лекалам современных западных высших учебных заведений.

«Там будет парк реконструирован, кампус, спортивные площадки. Наша задача - чтобы молодые люди, которые придут туда учиться, чтобы они действительно видели будущее, видели перспективу и были готовы строить ту самую "зеленую" металлургию», - сказал он.

Генеральный директор «Метинвеста» подчеркнул, что основная цель нового университета - предоставлять уровень образования не хуже, чем на Западе.

"Это и есть наша задача: создать такой вуз, который бы давал образование не хуже - а мы считаем, что оно должно быть гораздо лучше, - чем те же самые европейские вузы, чем польские вузы, чем российские вузы», - сказал он.

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Автор: Григорий Бондарь