В дальнейшем оба вуза планируют сосредоточиться на дуальной системе образования.

Подписан трехсторонний меморандум между Киевским Политехом, группой "Метинвест" и "Метинвест политехникой".

Читайте такжеПроректор "Метинвест Политехника" рассказала об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузеОб этом говорится в сюжете "5 канала". Таким образом три стороны-подписанты хотят объединить возможности научно-технических баз для реализации стратегических научных и образовательных задач.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков назвал этот шаг усилением сотрудничества между Киевской Политехникой и группой.

По его словам, это делается для научных разработок, модернизации и для фокусировки образовательных программ Киевской Политехники, которые помогут выпускать инженеров, востребованных "Метинвестом".

Это даст возможность студентам уже с третьего курса применять свои теоретические знания на практике.

"Дуальное образование – это новая методология, которая позволяет студентам адаптироваться к производственной деятельности, к производственным предприятиям, еще в процессе обучения", – отмечает Рыженков.

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Автор: Иван Бойко