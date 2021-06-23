Подписан трехсторонний меморандум между Киевским Политехом, группой "Метинвест" и "Метинвест политехникой".
Читайте такжеПроректор "Метинвест Политехника" рассказала об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузеОб этом говорится в сюжете "5 канала". Таким образом три стороны-подписанты хотят объединить возможности научно-технических баз для реализации стратегических научных и образовательных задач.
Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков назвал этот шаг усилением сотрудничества между Киевской Политехникой и группой.
По его словам, это делается для научных разработок, модернизации и для фокусировки образовательных программ Киевской Политехники, которые помогут выпускать инженеров, востребованных "Метинвестом".
Это даст возможность студентам уже с третьего курса применять свои теоретические знания на практике.
"Дуальное образование – это новая методология, которая позволяет студентам адаптироваться к производственной деятельности, к производственным предприятиям, еще в процессе обучения", – отмечает Рыженков.
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