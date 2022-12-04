По словам совладельца сети ресторанов, бабушку "системно кормят и греют".

В "Хлебном" прокомментировали скандал с бабушкой, которую выгнали из ресторана. Ее якобы "системно кормят и греют", не требуя денег. А на этот раз средства взяли лишь с посетительницы Анны, которая приобрела для пожилой женщины три ватрушки. И никто никого не выгонял.

Такое заявление сделал совладелец сети "Хлебный" Дмитрий Заходякин в комментарии изданию "Страна". По его словам, бабушка регулярно ходила в его заведения еще до войны. Сотрудники знают пожилую женщину, "системно кормят и греют" ее. И таких людей якобы еще много, которые приходят в рестораны, чтобы поесть. Как сообщил Заходякин, деньги с них не берут, ведь "сейчас война, всем тяжело".

Затем совладелец рассказал о визите бабушки 2 декабря. Пожилую женщину якобы накормили и напоили чаем, что доказывают видео, которые сняты в ресторане. В роликах, по словам Заходякина, показано, как к бабушке подходит официантка и спрашивает о заказе. После этого последняя отправилась готовить бутерброд и чай. А пожилая женщина тем временем подсела к гостям и начала рассказывать о своем разбомбленном доме и убитых козах.

Видео дня

"Пока наши ребята готовят этой бабушке еду, гость — Анна, которая написала пост, — подходит к официанту и просит добавить к бабушкиному заказу 3 ватрушки, за которые она заплатит", — продолжил Заходякин.

Совладелец признал, что с Анны не следовало брать деньги за хлебобулочные изделия. По его словам, официанты просто не разобрались в ситуации. Им следовало угостить бабушку и ватрушками вдобавок к чаю с бутербродом. Пожилая женщина дальше осталась сидеть с Анной, однако на этом видео обрывается, так как в ресторане отключили электричество.

"Понятно, что сейчас разрастается негодование. Но это с одной стороны. А с другой — нам сбрасывают видео люди, которые живут в том же поселке, что и бабушка. И оказывается, что у бабушки дом цел, и бабушку эту все там знают", — подытожил Заходякин.

Скандал в "Хлебном": подробности

Историей поделилась жительница столицы Анна Сергеева в Instagram. По ее словам, бабушка по имени Евгения зашла в ресторан, и к ней подошла официантка. По жестам последней стало понятно, что пожилой женщине отказались помогать.

Сергеева позвала бабушку к себе и поинтересовалась, не хочет ли она чего-нибудь. Евгения скромно попросила "хотя бы горячей воды", так как замерзла на улице. Девушка заказала чай и три ватрушки, после чего начала беседовать с бабушкой.

Официантка принесла заказ и заявила: "Вот ваша еда и чай, но вы должны уйти из заведения". Выставить Евгению за двери поручил администратор, однако его отказались позвать на просьбу Сергеевой.

Вас также могут заинтересовать новости: