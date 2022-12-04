Сеть закипела комментариями из-за действий персонала столичного ресторана.

Вокруг столичного ресторана "Хлебный" разгорелся нешуточный скандал из-за того, что бабушку Евгению, которая, по ее словам, потеряла свой дом на Черниговщине, "попросили" из заведения, когда та зашла туда попросить хотя бы горячей воды.

Позорной историей в своем Instagram поделилась пользовательница Анна Сергеева. Она стала свидетелем возмутительного поведения персонала "Хлебного". По ее словам, она зашла в заведение в Пассаже с другом выпить чаю.

"В заведение зашла дама в возрасте. Классическая бабушка - чистые опрятные вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум - согреться. К ней подошла официантка. По ее жестам стало понятно, что бабушке ничем не могут помочь и просят покинуть помещение", — рассказывает Анна.

Видео дня

Далее девушка вместе с другом позвали официантку и спросили, о чем именно просит бабушка. Та ответила: "Не знаю, что-то поесть". Пенсионерка в это время так и стояла у входа. Сергеева пригласила ее сесть, во время разговора 85-летняя женщина рассказала, что ее дом на Черниговщине уничтожен, а в Киев она приехала просить восстановить жилье.

Девушка спросила, хочет ли бабушка чего-то, та скромно ответила, что было бы неплохо хотя бы горячей воды, потому что замерзла на улице. Анна заказала ей черный чай и три ватрушки. Далее разговор с пенсионеркой Евгенией продолжился. Оказалось, что она имеет два высших образования, вдова, у нее было небольшое хозяйство, которое, по ее словам, уничтожили оккупанты. Поэтому и приехала просить о помощи.

"И тут наш разговор перебивает официантка: "Вот ваша еда и чай, но вы должны уйти из заведения", — рассказала Сергеева. Она была шокирована таким поведением персонала, ведь пенсионерка была опрятно одета. Официантка сказала, что это администратор попросила выпроводить бабушку. Просьба позвать эту администраторшу так и осталась просьбой, никто не подошел, чтобы объяснить ситуацию.

"Тест на человечность заведение не сдал. А что может быть важнее во время войны?" - подытожила эту историю Анна.

Сеть закипела от истории с "Хлебным"

"Как вы задолбали - сколько раз "Хлебный" позорился, а вы все равно ходите туда"

"Они в очередной раз пробивают дно"

"Как можно ходить в заведение, которое на Х начинается и на Й заканчивается"

"Меня аж тошнить начало. Какая гадость"

"Тест на "человечность" заведение не сдало еще тогда, когда в начале войны решило не выдавать сотрудникам зарплату"

"Собрать петицию и закрыть эту шарашкину контору".

Позже Сергеева опубликовала фото бабушки, которая стала фигуранткой этой крайне неприятной истории с "Хлебным", и назвала ее имя - Рохля Евгения Владимировна, 15 сентября 1938-го года рождения.

Как заведения Клопотенко поддерживают украинцев во время войны

В отличие от владельцев "Хлебного", известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко назвал адреса своих ресторанов, где все желающие могут бесплатно зарядить телефон и выпить горячего чая.

Такую акцию он назвал "Чай поддержки". Действует она во Львове и в Киеве. Судя по комментариям в социальных сетях, предложение оказалось очень необходимым, ведь за обстрелы со стороны РФ большинство украинцев вынуждены сутками сидеть без света, отопления, водоснабжения и мобильной связи.

Вас также могут заинтересовать новости: