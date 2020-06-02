Харьковские СМИ узнали детали о женщине, которая вместе с ребенком выпрыгнула с окна 19 этажа

В полиции отметили, что женщина, которая погибла вместе с 6-месячным сыном, не оставила предсмертной записки.

Харьковчанка Яна Н., которая вчера, 1 июня, погибла в результате падения из окна 19 этажа дома на ул. Культуры, вместе с шестимесячным сыном, была адвокатом и занималась семейным правом.

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Об этом пишет NewsRoom. По данным издания, в 2006 году она защитила кандидатскую диссертацию в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, потом работала преподавателем. В последнее время погибшая сотрудничала с одной из частных юридических фирм.

В полиции отметили, что женщина, которая погибла вместе с 6-месячным сыном, не оставила предсмертной записки. Следов насильственной смерти на теле нет. Ее супруг, который находился дома, узнал о произошедшем от полиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мать с ребенком выпали из окна высотки. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями. Погибшие жили в квартире вдвоем. Полиция устанавливает обстоятельства гибели 42-летней женщины и шестимесячного ребенка. Открыты два уголовных производства - по ст. 115 ("убийство") с пометкой "самоубийство", а по факту смерти ребенка - по ст. 115 ("убийство малолетнего ребенка") Уголовного кодекса.

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