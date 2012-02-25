Янукович: без новейших технологий страна не имеет будущего

Привлечение инвестиций и широкое применение новейших технологий является залогом роста национальной экономики, улучшения благосостояния людей и повышения конкурентности украинской продукции на мировых рынках.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем».

«. Только новейшие технологии дадут возможность заниматься энергосбережением, выпускать качественную продукцию с конкурентной ценой», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил особое внимание на необходимость существенно увеличить в структуре национального экспорта долю продукции с высокой добавленной стоимостью. «Украина имеет огромный сырьевой потенциал. Наша задача – заниматься углублением переработки сырья, таким образом изменить структуру экспорта, чтобы там была преимущественно продукция с высокой добавленной стоимостью. Это рост экономики, новые рабочие места, наше будущее», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, конкурентная среда в мире становится все более жесткой и нужно быть сильными, чтобы такому государству как Украина экспортировать 60% своей продукции. «Мы должны быть конкурентоспособными. Если не будем повышать конкурентоспособность, проводить гибкую политику на международном уровне – это будет означать, что у нас нет перспективы», - подчеркнул Президент.

Украина имеет огромный инвестиционный потенциал, отметил глава государства. «Привлечение инвестиций и новейших технологий – это наша идеология, положенная в основу развития страны», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.