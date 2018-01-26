Украина выделит более 20 миллионов гривень на последний в карьере Жана Рено фильм

15:44, 26 января 2018
Общество
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Лента станет заключительной в кинокарьере Жана Рено / Кадр из фильма Léon: The Professional

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Как сообщает Госкино, общая стоимость производства фильма – 73 млн 877 тыс. 206 грн. Украина выделит 21 млн 630 тыс. грн.

Для Жана Рено эта лента станет заключительной в кинокарьере. Вместе с ним снимутся украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие. Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Как сообщал УНИАН, Госкино выделит более 17 миллионов гривен на романтическую комедию Зеленского.

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Теги: #Жан Рено#фильм Последний шаг