Украина выделит более 20 миллионов гривень на последний в карьере Жана Рено фильм

Триллер с Жаном Рено будут снимать в Карпатах, Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

Жан Рено сыграет главную роль в украинско-французском триллере "Последний шаг", сообщает Госкино. Как и в культовом фильме "Леон", в новой ленте он сыграет киллера.

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Как сообщает Госкино, общая стоимость производства фильма – 73 млн 877 тыс. 206 грн. Украина выделит 21 млн 630 тыс. грн.

Для Жана Рено эта лента станет заключительной в кинокарьере. Вместе с ним снимутся украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие. Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Как сообщал УНИАН, Госкино выделит более 17 миллионов гривен на романтическую комедию Зеленского.