Госкино выделит более 17 миллионов гривень на романтическую комедию Зеленского

26 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и Она". Об этом сообщается на сайте Госкино.

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Проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры – Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир. Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн 620 тыс. 596грн.,при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства. Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.

Как сообщал УНИАН, недавно приквел фильма "Червоний" про бойца УПА получил госфинансирование.