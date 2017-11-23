На Женском конгрессе обсуждают вопросы работы женщин в местных общинах (прямая трансляция)

Второй день Первого Украинского Женского Конгресса продолжает дискуссия "Успешные женщины - успешные общины! Или преодоление женщинами препятствий и общественных вызовов в местных общинах".

Участники обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются женщины в регионах, а также пути их решения.

Модератор:

Алексей Рябчин, народный депутат Украины, член МФО «Равные возможности», Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности

Спикеры и спікерки:

Геннадий Зубко, Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

Дебра Баттон, общественный лидер, бывшая мэр города Вейбурна (Канада) и президент Ассоциации городских муниципалитетов провинции Саскачеван.

Даян Банян, гендерная эксперт Совета Европы, бывшая депутат городского совета.Бристоль (Великобритания), директор консалтинговой компании Gender Equality Mainstreaming (GEM), Великобритания

Лилия Кислицына, депутат Краматорского городского совета, Председатель Высшего совета Всеукраинского клуба успешных женщин «Женщины Украины»

Светлана Спажева, Председатель Покровской поселковой громады Днепропетровской области

Татьяна Дурнева, исполнительный директор Общественного холдинга «ГРУППА ВОЗДЕЙСТВИЯ»

Специальное слово: Роман Ващук, Посол Канады в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности» – это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.