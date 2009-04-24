Алла Пугачева прогулялась по Андреевскому спуску (фото)

Алла Пугачева, которая третьи сутки гостит в Киеве, вчера была замечена на Андреевском спуске в сопровождении художника-декоратора Бориса Краснова. Кроме юбилейного концерта во Дворце спорта, у певицы были и другие интересы в украинской столице. Она собиралась посетить Киево-Печерскую лавру, на территории которой 5 лет назад она посадила клен. Также Алла Борисовна выразила желание побывать в Музее Булгакова на Андреевском спуске. А 24 апреля звезда планирует принять участие в закрытой вечеринке, приуроченной к пуску «Радио Алла» в Украине.

Фото Дмитрия Ищенко/УНИАН