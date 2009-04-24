Алла Пугачева прогулялась по Андреевскому спуску (фото)

15:25, 24 апреля 2009
Общество
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В сопровождении Краснова

Алла Пугачева, которая третьи сутки гостит в Киеве,  вчера была замечена на Андреевском спуске в сопровождении  художника-декоратора Бориса Краснова. Кроме юбилейного концерта во Дворце спорта, у певицы были и другие интересы в украинской столице. Она  собиралась посетить Киево-Печерскую лавру, на территории которой 5 лет назад она посадила клен. Также Алла Борисовна выразила желание побывать в Музее Булгакова на Андреевском спуске. А 24 апреля звезда  планирует принять  участие в закрытой вечеринке, приуроченной к пуску «Радио Алла» в Украине.

Фото Дмитрия Ищенко/УНИАН

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