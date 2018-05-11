Тимошенко спела для Пугачевой Happy birthday

“Ну да, уже шестьдесят!” – сказала просто... Когда в зале включили свет, Пугачева неожиданно вернулась из-за кулис. И недаром – на сцену как раз поднимались Тимошенко и Черномырдин... Главная и единственная Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно официально объявила, что уходит со сцены, не могла обойти Украину в своем очередном вроде бы прощальном туре. Сольный концерт в киевском Дворце спорта стал аншлаговым – на "прощальные" концерты артистки всех времен и народов идут активнее, чем на обычные сольники. Хотя в то, что Пугачева таки оставит сцену, верят далеко не все...

В Киев Пугачева приехала аж на три дня. В среду утром на вокзале ее из добрый час ожидала толпа журналистов и сторонников. Вооружившись цветами, фаны преданно окружили белый лимузин, который певице подали прямо под ступеньки ее личного вагона.

– Алла, не уходи! Что мы без тебя будем делать? – истерически кричали из толпы, когда Пугачева вышла из вагона.

– Одна певица уйдет, другая появится, – философски ответила Алла Борисовна и кинулась собирать нарциссы, которые прямо на капот лимузина бросила ей фанатка. Приветственно помахав рукой, Пугачева поехала в гостиницу "Фараон". Ради певицы ее закрыли аж на три дня – чтобы лишние посетители не докучали звезде.

Под Дворцом спорта сторонники Пугачевой начали собираться еще часа за два до концерта. За билеты, кстати, им пришлось выложить от 200 до 3500 гривен. Весь партер в зале заставили стульями. Ближе к сцене умащивались “випы” – Анатолий Гриценко и Петр Порошенко с давними женами, Петр Симоненко – с новой, Александра Кужель с мужем, поэт Юрий Рыбчинский, певица Таисия Повалий... В зале перешептывались: "Тимошенко же должна быть". Юлия Владимировна и пришла – правда, появилась в "президентской" ложе Дворца аж после третьей песни. Села рядом с послом России Виктором Черномырдиным.

На тот момент Пугачева уже выплыла на сцену на большом подвижном подиуме. Обошлась без приветствий и традиционных слов вроде "Киев, я тебя люблю".

– Ну да, уже шестьдесят! – сказала просто. Но добавила, что еще "много чего может". Не поверить было тяжело – первую часть концерта звезда провела в чисто рокерской манере. Тут и черная повязка на голове, и знаменитый черный балахон, и гитарный рев...

– Я к вам, может, с балетом приехала! – кокетничала певица. Обманула – "подтанцовки" не было. Да и, честно говоря, Пугачева сама себе и балет, и театр: то выдавала энергичные па, то лирически замирала перед зеркалом, которое было частью декораций. Относительно того, поет ли Примадонна "в живую", – я в этом очень сомневаюсь...

За два часа концерта Пугачева спела под три десятка песен. Правда, тех, которые больше всего ожидали, было таки маловато. "Айсберг", "Возвращение", "Без меня", "Свеча горела" – именно эти давние хиты воспринимались лучше всего. Расчувствовалась и Юлия Тимошенко – аплодировала после каждой песни, даже подпевала...

Под конец концерта Алла Борисовна сменила свой короткий черный балахон на длинный красный – более яркий и более экстравагантный. Затянув актуальную "Примадонну", долго махала со сцены – вроде как все-таки прощалась... А когда в зале уже включили свет, неожиданно вернулась из-за кулис. И недаром – на сцену как раз поднимались Тимошенко и Черномырдин. Вручив певице большой букет красных роз, Юлия Владимировна вдруг предложила залу спеть к юбилею АБ праздничную Happy birthday. И – начала сама. Зрители, которые еще раньше поднялись с мест, охотно подхватили. Пугачеву это так растрогало, что она разрыдалась просто на сцене. Так что, может, и в самом деле тур – прощальный?..

Татьяна Данилова