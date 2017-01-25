Протестующие сегодня не блокируют въезды в Киев, митинги с дорог переместились под Кабмин (фото)
25 января под Кабинетом министров проходит митинг владельцев авто с иностранными номерными знаками.
Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.
"В правительственном квартале была усилена охрана общественной безопасности. Около 700 столичных гвардейцев соединений Национальной гвардии Украины были привлечены для несения службы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники движения "Авто Евро Сила" собрались под зданием Верховной Рады с требованием отменить жесткие условия в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками.
Как сообщал УНИАН, 24 января на въездах в Киев около 200 человек участвовали в акции относительно урегулирования транзита автомобилей с иностранной регистрацией, движение транспорта было затруднено.
По данным полиции, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находились на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костры.
Участники акции требовали принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которым предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.