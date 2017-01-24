Блокирование въездов в Киев: спасатели назвали перекрытые протестующими трассы

Ситуация пока контролируемая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Всего от ГУ ГСЧС Украины в Киеве задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава подразделений Киевского гарнизона: по 1 единицы на каждом пункте в Бориспольском, Броварском, Житомирском, Одесском и Ковельском (Гостомельском) направлениях", - говорится в сообщении.

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Так, по информации Укравтодора, сейчас частично ограничено движение в направлении дорог М-01 Киев-Чернигов, М 03 Киев-Харьков, М 05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев – Ковель.

Как сообщал УНИАН, активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто на иностранной регистрации, сегодня, 24 января, начали блокировать все въезды в Киев.