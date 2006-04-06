Задержаны подозреваемые в причастности к банкротству «Киевского универсального банка»

Киевская милиция по подозрению в совершении преступлений, которые привели к банкротству «Киевского универсального банка», задержала двух бывших представителей руководства банка. Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел в г. Киеве.

Как говорится в сообщении, прокуратурой Киева возбуждено против этих сотрудников банка уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины - «Доведение до банкротства». Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы до 3 лет, а также лишение права занимать определенные должности на этот же срок.

По информации МВД, доказано, что эти должностные лица на протяжении апреля-ноября 2005 года преднамеренно, из корыстных побуждений, действуя вопреки интересам своих клиентов и самого банка, с нарушением банковского законодательства, заключили несколько заведомо невыгодных кредитных соглашений, которые и привели в дальнейшем к финансовой несостоятельности банковского учреждения и полной невозможности выполнения обязательств перед вкладчиками.

Обществом с ограниченной ответственностью «Киевский универсальный банк» были заключены кредитные соглашения с коммерческими структурами с нестабильным финансовым положением. Лицам, ответственным за заключение таких договоров, эта информация была хорошо известна.

Общая сумма фатальных соглашений составляет 30 млн. грн., которые пошли на финансирование строительства и реконструкции нежилых помещений в разных городах Украины. Эти помещения сами составляли гарантийный залог под собственное строительство, других источников возвращения средств не существовало, то есть надлежащее обеспечение кредитного залога организовано не было. При этом кредитные средства переводились не на счета заемщиков, а непосредственно на счет одного из членов наблюдательного совета банка.

При заключении других кредитных соглашений, на общую сумму уже 35 миллионов гривен, не проводилась проверка наличия прав собственности на объекты залога. Причина простая – во всех упомянутых случаях эти права отсутствовали. А кредитные средства отправлялись уже на счет председателя Наблюдательного совета банка.

Установлено, что должностными лицами банка были открыты кредиты нескольким коммерческим структурам, на общую сумму около 45 млн. грн. – для покупки и реконструкции нежилых зданий с целью создания торгово-развлекательного комплекса. Источником погашения долгов были указаны будущие поступления от предоставления в аренду торговых площадей. Однако выяснено, что до сих пор никакая финансово-хозяйственная деятельность заемщиками не осуществлялась.

Уголовное дело, возбужденное Киевской прокуратурой, принято к производству Следственным управлением столичной милиции. В его рамках возбуждено еще одно уголовное дело – по факту мошеннического завладения денежными средствами вкладчиков банка в особо крупных размерах, предусмотренным ч. 4 статьи 190 УК Украины - «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах» (до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества). По подозрению в совершении этого преступления задержаны упомянутые бывшие председатель и один из членов наблюдательного совета “Киевского универсального банка”. Расследование по делу продолжается.

Пострадавшим от описанных махинаций рекомендуем обращаться в Днепровское райуправление милиции столицы по адресу ул. Красноткацкая, 2, или позвонить по телефону: 559-15-11, 559-15-37.

Справка УНИАН. Правление НБУ 22 февраля 2006 года назначило в ООО «Киевский универсальный банк» временную администрацию сроком на 1 год.

15 марта 2006 года Национальный банк объявил поиск инвесторов для финансового оздоровления ООО «Киевский универсальный банк».

ООО «Киевский универсальный банк» зарегистрирован в феврале 2004 года.

По данным АУБ, на 1 января 2006 года активы банка составляли 192,15 млн. грн., обязательства - 151,68 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 173,6 млн. грн., капитал - 50,819 млн. грн., депозиты физических лиц - 113,975 млн. грн., депозиты юридических лиц - 14,859 млн. грн. Финрезультат банка за 2005 год составлял 967 тыс. грн.

На 1 октября 2005 года в состав акционеров банка входили: ООО производственно-коммерческое предприятие «Тайгер» - 33,66%; ООО «Экоинвестресурс» - 33%; ООО «Интерфинсервис» - 33%.