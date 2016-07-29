На Запорожье ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 123 миллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС Украины, «сотрудниками налоговой полиции выявлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные».

По данным ведомства, конвертационный центр действовал с 2014 года и занимался тем, что принимал безналичные средства реально работающих предприятий на счета «транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования» в качестве оплаты за де-факто не поставлявшиеся товары или не представлявшееся услуги и затем обналичивал их.

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Заказчикам незаконных операций передавалось около 90% поступавшего «безнала»: 10-12% организаторы конвертационного центра оставляли себе.

«Таким образом в период 2014-2016 г.г. через конвертационный центр прошло свыше 123 млн грн. Предварительно, бюджету был причинен ущерб на сумму около 20 млн грн», - сообщили в ведомстве.

И добавили, что на сегодняшний день в результате 6 санкционированных обысков в офисах и автомобилях организаторов конвертационного центра, изъято 143 тыс. грн, 3 печати, компьютерная техника и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 – «Фиктивное предпринимательство» и ч.3 ст.212 – «Уклонение от уплаты налогов и сборов, повлекшее фактическое непоступление средств в бюджетные или иные государственные фонды".

Проводится расследование.