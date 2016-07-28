Европейский суд отклонил иски трех жителей зоны АТО к Украине и РФ по разрушенному жилью

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано ЕСПЧ. «Суд пришел к заключению, в частности, что заявители, по сути, представили паспорта как доказательства, и это является недостаточным обоснованием их жалобы», - говорится в решении.

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Суд подтвердил, что, как правило, если заявитель не предоставляет каких-либо доказательств в поддержку дела, такие жалобы обречены на неудачу.

Как сообщал УНИАН, с Украиной и Россией судились Антон Лисный, Светлана Пивень и Владимир Анохин.

Дело касалось их жалоб на обстрелы домов в ходе военных действий на востоке Украины с начала апреля 2014 года. В частности, Лисный имел дом в Донецкой области, который был разрушен во время обстрелов в августе 2014 года, Пивень также имела дом в Донецкой области, который был поврежден в результате обстрелов с апреля 2014 года, Анохин владел домом в Луганской области, который, находясь под постоянными обстрелами с лета 2014 года, также был поврежден. В качестве доказательства все три заявителя представили копии технических паспортов на здания, фотографии разрушенного дома (Лисный) и копии отчетов о ситуации на востоке Украины (Пивень).

Заявители жаловались, что их жизни были под угрозой вследствие обстрелов и что их собственность была либо уничтожена, либо повреждена. Заявители также жалуются вообще на все государственные учреждения на востоке Украины, включая суды, которые перестали работать и были передислоцированы в районы, контролируемые правительством Украины. При этом они ссылаются на ст. 1 Протокола № 1 ("защита собственности"), ст. 2 ("право на жизнь"), ст. 6 §1 ("право на справедливое судебное разбирательство"), ст. 8 ("право на уважение частной и семейной жизни"), ст. 10 ("свобода выражения мнений") и ст. 13 ("право на эффективную правовую защиту") Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

На сегодняшний день в ЕСПЧ на рассмотрении находится примерно 3 тыс. индивидуальных дел, связанных с событиями в Крыму или с боевыми действиями на востоке Украины.