ЕСПЧ завтра обнародует решение по делу разрушений домов на Донбассе

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в ЕСПЧ. С Украиной и Россией, в частности, судятся Антон Лисный, Светлана Пивень и Владимир Анохин.

Дело касается их жалоб на обстрелы домов в ходе военных действий на востоке Украины с начала апреля 2014 года. В частности, Лисный имел дом в Донецкой области, который был разрушен во время обстрелов в августе 2014 года, Пивень также имела дом в Донецкой области, который был поврежден в результате обстрелов с апреля 2014 года, Анохин владел домом в Луганской области, который, находясь под постоянными обстрелами с лета 2014 года, также был поврежден. В качестве доказательства все три заявителя предоставили копии технических паспортов на здания, фотографии разрушенного дома (Лисный) и копии отчетов о ситуации на востоке Украины (Пивень).

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Заявители жалуются, что их жизни были под угрозой вследствие обстрелов, и что их собственность была либо уничтожена, либо повреждена. Заявители также жалуются в целом на все государственные учреждения на востоке Украины, включая суды, которые перестали работать и были передислоцированы в районы, контролируемые правительством Украины. При этом они ссылаются на статью 1 Протокола № 1 (защита собственности), статью 2 (право на жизнь), статью 6 §1 (право на справедливое судебное разбирательство), статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статью 10 (свобода выражения мнений) и статью 13 (право на эффективную правовую защиту) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

На сегодняшний день в ЕСПЧ на рассмотрении находится примерно три тысячи индивидуальных дел, связанных с событиями в Крыму или с боевыми действиями на востоке Украины.