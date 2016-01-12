На Львовщине горняки перекрыли международную трассу (фото)

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, в настоящее время более 300 горняков, которые приехали на 6 автобусах, на пешеходном переходе в селе Смереков Жовковского района непрерывно передвигаясь по переходу перекрыли движение автотранспорта.

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В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. Автомобили экстренных служб и скорой помощи протестующие пропускают.

Участники акции скандируют: “Верните задолженную зарплату!” и “Требуем заработанных средств!”.

На месте работают правоохранители.

Управление безопасности дорожного движения дорожно-патрульной службы Национальной полиции Украины обращается к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок в данном направлении.

Как сообщал УНИАН, 4 января Червоноградская прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту невыплаты зарплаты шахтерам предприятия «Львовуголь» по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины. По данным прокуратуры, речь идет об около 70 млн грн, которые не получили работники подразделений государственного предприятия «Львовуголь» за ноябрь и декабрь 2015 года.

В тот же день во время посменных собраний на шахтах предприятия приняли решение провести 12 января акцию протеста с перекрытием внутренних областных дорог и возле таможенных переходов на границе с Польшей, требуя выплаты долгов по зарплате.

Со 2 января из-за невыплаты зарплаты продолжается стихийная забастовка горняков шахты «Степная» - наибольшей шахты «Львовуголь".