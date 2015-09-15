В Одесской области задержана группа диверсантов, которая по указанию РФ готовила серию терактов

Как сообщили в спецслужбе, кураторы из ГРУ Генштаба России дали членам группы задание осуществить взрывы в местах дислокации правоохранителей, на военных объектах, в волонтерских и проукраинских общественных организациях, пишет Новое время.

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"Группу сформировал бывший сотрудник российской спецслужбы, который находится на временно оккупированной территории АР Крым. Первым ее заданием была физическая ликвидация лидера одесского Евромайдана", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разработки членами группы и согласования с представителем российской спецслужбы детального плана убийства активиста на маршруте его передвижения к месту проживания в пригороде Одессы. Заказное убийство планировалось осуществить в сентябре 2015 года. Непосредственными исполнителями преступления должны были выступить члены одного из районных центров Одесской областной организации Коммунистической партии Украины.

Накануне совершения преступления правоохранители задержали всех шестерых исполнителей. У злоумышленников сотрудники СБУ изъяли документальные материалы, которые подтверждают факт планирования ими акции по физическому устранению активиста под непосредственным руководством иностранца. Задержанные дают показания относительно личного участия и распределения ролей в реализации преступного замысла.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.